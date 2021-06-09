لبنان

الجيش الاسرائيلي اطلق 5 اجسام دخانية قبالة بلدتي بليدا وميس الجبل

Lebanon 24
09-06-2021 | 04:03
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اطلقت قوات العدو الاسرائيلي 5 اجسام دخانية قبالة بلدتي بليدا وميس الجبل داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة. ولم تعرف الاسباب حتى الان، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام". 
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