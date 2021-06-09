الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة على الساحل ودون تعديل على الجبال وفي الداخل ، ورياح ناشطة تشتد شمالا لتصل الى 55 كلم/س كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.في التفاصيل، طقس ربيعي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة .ملاحظة : (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر حزيران ما بين 21 و 30 درجة)الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة على الجبال ودون تعديل على الساحل و في الداخل و رياح ناشطة، كما يتكون الضباب على المرتفعات.الخميس: قليل الغيوم يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة على الساحل ودون تعديل على الجبال وفي الداخل ، ورياح ناشطة تشتد شمالا لتصل الى 55 كلم/س كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.الجمعة: غائم جزئيا بالاجمال مع انخفاض في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات .السبت: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ارتفاع في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ،ودون تعديل في المناطق الساحلية مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات .- الحرارة على الساحل من 18 الى 29 درجة، فوق الجبال من 14 الى 29 درجة، في الداخل من 15 الى 30 درجة.- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 10 و 35كلم/س.- الانقشاع: جيد إجمالا إلى متوسط أحيانا.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 75 %- حال البحر: منخفض الموج إلى مائج، حرارة سطح الماء: 25 درجة.- الضغط الجوي: 760 ملم زئبق- ساعة شروق الشمس: 5,26- ساعة غروب الشمس: 19,48