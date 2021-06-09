دياب في عيد قوى الأمن: أنتم الركن الأساس في دولة يجب إنقاذها من الفساد

غرد رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب عبر حسابه على "تويتر" في عيد قوى الأمن الداخلي: "تمتزج تضحياتكم بتاريخ لبنان وحاضره ومستقبله. فكل عنصر ورتيب وضابط في قوى الأمن الداخلي هو رمز للعطاء والسهر على أمن الناس والبلد والمجتمع وحماية المؤسسات. إن عيدكم ال160 هو محطة لنتذكر أنكم تقومون بجهد كبير لبلد عظيم مهما اشتدت عليه الصعوبات".أضاف: "المطلوب اليوم ألا نتخلى عن لبنان، وأن نبني دولة تشبه أحلامنا: دولة المؤسسات والقانون والعدالة والأمن والأمان. دولة تحترم أبناءها وتمنحهم الاستقرار الاجتماعي. دولة متحررة من الفساد الذي دمّر حاضرنا وتسبّب في أزمتنا الكبرى التي نمر بها اليوم".وختم: "إيمانكم بلبنان يجب أن يستمر لنعيد بناء الوطن على قياس طموحات اللبنانيين، فأنتم رمز الدولة، والركن الأساس في بنية الدولة التي يجب إنقاذها من دولة الفساد لنحفظ لبنان. كل سنة وأنتم بخير".