27
o
بيروت
30
o
طرابلس
30
o
صور
27
o
جبيل
28
o
صيدا
27
o
جونية
32
o
النبطية
30
o
زحلة
29
o
بعلبك
28
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
دياب في عيد قوى الأمن: أنتم الركن الأساس في دولة يجب إنقاذها من الفساد
Lebanon 24
09-06-2021
|
04:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
غرد رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب عبر حسابه على "تويتر" في عيد قوى الأمن الداخلي: "تمتزج تضحياتكم بتاريخ لبنان وحاضره ومستقبله. فكل عنصر ورتيب وضابط في قوى الأمن الداخلي هو رمز للعطاء والسهر على أمن الناس والبلد والمجتمع وحماية المؤسسات. إن عيدكم ال160 هو محطة لنتذكر أنكم تقومون بجهد كبير لبلد عظيم مهما اشتدت عليه الصعوبات".
أضاف: "المطلوب اليوم ألا نتخلى عن لبنان، وأن نبني دولة تشبه أحلامنا: دولة المؤسسات والقانون والعدالة والأمن والأمان. دولة تحترم أبناءها وتمنحهم الاستقرار الاجتماعي. دولة متحررة من الفساد الذي دمّر حاضرنا وتسبّب في أزمتنا الكبرى التي نمر بها اليوم".
وختم: "إيمانكم بلبنان يجب أن يستمر لنعيد بناء الوطن على قياس طموحات اللبنانيين، فأنتم رمز الدولة، والركن الأساس في بنية الدولة التي يجب إنقاذها من دولة الفساد لنحفظ لبنان. كل سنة وأنتم بخير".
تابع
الأكثر قراءة
التحركات تعود مجدداً.. إليكم الطرقات المقطوعة
Lebanon 24
التحركات تعود مجدداً.. إليكم الطرقات المقطوعة
16:09 | 2021-06-08
08/06/2021 04:09:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا أوقفت الـ"OTV" نقل كلمة نصرالله؟
Lebanon 24
لماذا أوقفت الـ"OTV" نقل كلمة نصرالله؟
14:43 | 2021-06-08
08/06/2021 02:43:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي نتيجة اجتماع باسيل والخليلين هذا المساء؟
Lebanon 24
ما هي نتيجة اجتماع باسيل والخليلين هذا المساء؟
15:22 | 2021-06-08
08/06/2021 03:22:19
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من "لبنان القوي" إلى الحريري.. هذا ما جاء فيها
Lebanon 24
رسالة من "لبنان القوي" إلى الحريري.. هذا ما جاء فيها
11:52 | 2021-06-08
08/06/2021 11:52:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"قنبلة مُتفجرة".. باسيل يورط الحريري في هذا الملف
Lebanon 24
"قنبلة مُتفجرة".. باسيل يورط الحريري في هذا الملف
05:00 | 2021-06-09
09/06/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:25 | 2021-06-09
بري للكاظمي: يد الخير أبدا لا تنثني
07:19 | 2021-06-09
تعميم مهم لوزير التربية حول مصادقة الإفادات الجامعية.. ماذا في التفاصيل؟
07:14 | 2021-06-09
في الذكرى الـ160 لتأسيس قوى الأمن.. اللواء عثمان يكرم شهداء المؤسسة
07:00 | 2021-06-09
المجذوب بعد لقائه عون: نأمل نجاح الامتحانات الرسمية لأنها استحقاق وطني بامتياز
07:00 | 2021-06-09
كلام نصرالله.. رسائل خارجية بمضمون داخلي
06:50 | 2021-06-09
وهاب: علوش من فصيلة الوحوش إطردوه
فيديو
متصفح شهير متهم بالـ "تجسس".. هذا اسمه فاحذروه! (فيديو)
Lebanon 24
متصفح شهير متهم بالـ "تجسس".. هذا اسمه فاحذروه! (فيديو)
05:00 | 2021-06-09
09/06/2021 14:53:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"Buick" تكشف عن تصميم مركبتها الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
"Buick" تكشف عن تصميم مركبتها الجديدة (فيديو)
14:00 | 2021-06-08
09/06/2021 14:53:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ميزات جديدة لـ"iPad".. ما هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
ميزات جديدة لـ"iPad".. ما هي؟ (فيديو)
11:00 | 2021-06-08
09/06/2021 14:53:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact