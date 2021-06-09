اعلامي يلجأ الى القضاء

تقدّم الصحافي إدمون ساسين عبر وكيله المحامي علي عباس بدعوى أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ضد وزير الاعلام السابق السيد ملحم رياشي بتهمة القدح والذم.



وغرّد ساسين قائلاً: تقدمت اليوم عبر وكيلي الاستاذ علي عباس بدعوى أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ضد وزير الاعلام السابق السيد ملحم رياشي بتهمة القدح والذم. بعد هذه الدعوى لا تعليق ولا كلام في انتظار كلمة الفصل التي تبقى للقضاء مهما كان قراره.