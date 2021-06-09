الحريري في عيد قوى الأمن: نقدر التزامكم واجبكم في ظل الظروف الاقتصادية

غرد الرئيس المكلف سعد الحريري عبر حسابه على "تويتر" في عيد قوى الأمن الداخلي: "نثمن تضحيات عناصر وضباط هذه المؤسسة برئاسة اللواء عماد عثمان في سبيل حفظ الامن والاستقرار وإنفاذ القانون ومكافحة الارهاب والجريمة. ونقدر التزامهم واجبهم في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها البلد. كل الاحترام والتقدير لهذه المؤسسة الوطنية في عيدها الـ 160".

في عيد قوى الأمن الداخلي، نثمن تضحيات عناصر وضباط هذه المؤسسة برئاسة اللواء عماد عثمان في سبيل حفظ الامن والاستقرار وانفاذ القانون ومكافحة الارهاب والجريمة. ونقدر التزامهم بواجبهم في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها البلد.

كل الاحترام والتقدير لهذه المؤسسة الوطنية في عيدها ال ١٦٠ — Saad Hariri (@saadhariri) June 9, 2021