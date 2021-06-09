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لبنان
وهاب: علوش من فصيلة الوحوش إطردوه
Lebanon 24
09-06-2021
|
06:50
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غرّد رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عبر حسابه الخاص على "تويتر": "أدعو وزير الصحة إلى إيقاف الوحش الذي يحمل شهادة طبيب والذي قام بضرب المريضة التي تبحث عن ثمن قطع لا تغطيها الوزارة داخل عيادته . علوش من فصيلة الوحوش إطردوه".
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