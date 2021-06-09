في الذكرى الـ160 لتأسيس قوى الأمن.. اللواء عثمان يكرم شهداء المؤسسة

بتاريخ 09/06/2021، وبمناسبة الذكرى الـ 160 لتأسيس قوى الأمن الداخلي، كرّم المدير العام اللواء عماد عثمان بحضور قادة الوحدات شهداء المؤسسّة بوضعه إكليلًا من الزّهر على النصب التّذكاري في ثكنة المقرّ العام، على وقع موسيقى قوى الأمن التّي أدّت معزوفتي تكريم الشهداء والنشيد الوطني اللبناني.وكان اللواء المدير العام قد أصدر أمرًا عاما بتاريخ أمس حيّا فيه جهود ضبّاط ورتباء وأفراد قوى الأمن الدّاخلي في المحافظة على الأمن والسلم الأهلي لا سيّما في هذه الظروف الدقيقة التّي يمرّ بها الوطن، داعيًا إيّاهم أن يكونوا واعين إلى هذه المرحلة المضّطربة بخاصة بعد أن قامت المؤسّسة بأخذ دورها الفعّال في الأمن الدّاخلي وباتت حاجة الوطن والمواطنين اليها اليوم أكثر من اي وقت مضى، إلخ... وأن يكونوا حكماء في هذه المرحلة الحسّاسة، وأن يتصبّروا ويتحمّلوا هذه الموجة العابرة، وأنهم -مع المواطنين- سيكونون جميعًا يدًا واحدة، بما أوتوا من قدرات، لعبور هذا النفق، ويثبتوا للتاريخ، كما نحن الآن، أنّ الأزمات مهما اشتدّت علينا، فإنّ الأمن خطّ أحمر، ورجال قوى الأمن الداخلي هم صورة الوطن والسلام، والقيمة المضافة التي تصبغ المجتمع بصبغة الأمن الحضاريّ، ما داموا من الناس، يعيشون ما يعيشونه من أوجاع، ويصيبهم ما يصيبهم من شقاء، ويتأثرون بما يتأثّرون به من أزمات، إلخ.