في الذكرى الـ160 لتأسيس قوى الأمن.. اللواء عثمان يكرم شهداء المؤسسة

في الذكرى الـ 160 لتأسيس #قوى_الأمن كرّم المدير العام اللواء عماد عثمان بحضور قادة الوحدات، شهداء المؤسسة بوضعه إكليلاً من الزهر على النصب التذكاري في ثكنة المقر العام، على وقع موسيقى قوى الأمن التي أدّت معزوفتي تكريم الشهداء والنشيد الوطني.#الأمن_أمانة https://t.co/usQgzpWDqg pic.twitter.com/P6ttgITEx0
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) June 9, 2021
في الذكرى الـ 160 لتأسيس #قوى_الأمن كرّم المدير العام اللواء عماد عثمان بحضور قادة الوحدات، شهداء المؤسسة بوضعه إكليلاً من الزهر على النصب التذكاري في ثكنة المقر العام، على وقع موسيقى قوى الأمن التي أدّت معزوفتي تكريم الشهداء والنشيد الوطني.#الأمن_أمانة https://t.co/usQgzpWDqg pic.twitter.com/P6ttgITEx0