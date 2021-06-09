تعميم مهم لوزير التربية حول مصادقة الإفادات الجامعية.. ماذا في التفاصيل؟

أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب التعميم رقم 9/م/2021 حول مصادقة الإفادات الجامعية.

وبناء على توصية مجلس التعليم العالي، تؤكد وزارة التربية على أن أمانة سر المصادقات الجامعية في المديرية العام للتعليم العالي تصادق على صحة خاتم الجامعة وتوقيع المسؤول الاكاديمي المعتمد بالنسبة للافادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي الخاص للاختصاصات المرخصة والتي تتلخص بالشهادات التالية: الاجازة والماستر والدكتوراه، على أن تلتزم الجامعات بوضع عبارة "غير قابلة للمعادلة" على بقية الافادات التي تصدرها كإفادات التعليم المستمر، الاختصاص والخبرة ليصار إلى مصادقتها.