دريان التقى صليبا ووفدين من جامعة طرابلس وآل قباني

كما التقى المفتي دريان، رئيس حركة شباب لبنان إيلي صليبا، وجرى عرض للأوضاع العامة.وبعد اللقاء قال صليبا :" تشرفت اليوم بلقاء سماحته وتداولناالظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها البلاد وظروف الناس الاقتصادية القاسية وما يمكن ان ينتج عنها من ردات فعل، وعرضنا برامج المساعدات التي نفذتها دار الفتوى، بتوجيهات سماحته للوقوف الى جانب الناس".اضاف: "وعبرت لسماحته أنه في ظل الغليان الحاصل، فان دار الفتوى مؤتمنة على الوحدة الوطنية، وهي لم تكن يوما إلا كذلك، وتلعب حاليا هذا الدور بقوة منعا لأي فتنة، واننا جميعا مدعوون اليوم الى الالتفاف حول مرجعية مفتي الجمهورية والتعامل مع الأوضاع الراهنة بحكمة وترو، لنجتاز هذه المرحلة الصعبة بإذن الله بتعاضدنا ووحدتنا".وتابع: "أكدنا خلال اللقاء ضرورة تشكيل حكومة بأسرع وقت وتسهيل مهمة الرئيس المكلف سعد الحريري، والكفّ عن التعطيل لمصالح ضيق،ة لان الناس لم تعد تحتمل أكثر وما وصلت اليه هو الأسوأ في تاريخ لبنان".كما التقى وفدا من جمعية آل قباني وجرى البحث في الاوضاع العامة.