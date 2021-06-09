توقيف شخصين في منطقة الكفاءات

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 7 / 6 / 2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الكفاءات – بعبدا المدعوين (ع.ز) و(ح.ز) المطلوبين بجرم إطلاق النار وتجارة أسلحة حربية وسرقة دراجات نارية وتعاطي المخدرات، ولإقدام الأول بتاريخ 6 / 6 / 2021 في محلة صحراء الشويفات، على الاعتداء على عناصر الصليب الأحمر خلال تنفيذ مهامهم.