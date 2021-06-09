عكر استقبلت سفير الاردن في لبنان

إستقبلت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر سفير المملكة الأردنية الهاشمية وليد الحديد، وبحثت معه العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع في لبنان والمنطقة.

الوزيرة عكر التقت أيضاً المديرالعام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم وجرى عرض للأوضاع العامة والتطورات الأمنية في البلاد.