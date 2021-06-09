لبنان

عكر استقبلت سفير الاردن في لبنان

Lebanon 24
09-06-2021 | 07:55
A-
A+
Doc-P-831516-637588489255557294.jpg
Doc-P-831516-637588489255557294.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إستقبلت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر سفير المملكة الأردنية الهاشمية وليد الحديد، وبحثت معه العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع في لبنان والمنطقة.
الوزيرة عكر التقت أيضاً المديرالعام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم وجرى عرض للأوضاع العامة والتطورات الأمنية في البلاد.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:05 | 2021-06-09
09:57 | 2021-06-09
09:54 | 2021-06-09
09:49 | 2021-06-09
09:43 | 2021-06-09
09:30 | 2021-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website