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لبنان
مراكز المعاينة الميكانيكية تفتح ابوابها غدا امام المواطنين
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
09-06-2021
|
15:32
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بعد إضراب نفذته اتحادات ونقابات قطاع النقل البري استمر لاسابيع وأسفر عن اقفال مراكز المعاينة الميكانيكية، تبعه اضراب نفذه عمال المعاينة الميكانيكية اعتراضاً على عدم قبض رواتبهم حتى اليوم، علم "لبنان 24" أنّه بنتيجة الاجتماع الاخير الذي حصل اليوم الاربعاء بين الاتحاد اللبناني لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان من جهة، ووليد سليمان صاحب الشركة المشغّلة للمعاينة الميكانيكية، تم الاتفاق على فك اضراب العمال. وبالتالي ستعاود المراكز فتح ابوابها امام المواطنين ابتداءً من الغد، بعدما تكبد المواطنون عبء الانتظار اضافة الى ترتب الغرامات عليهم نتيجة هذا التأخير.
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