لبنان

مراكز المعاينة الميكانيكية تفتح ابوابها غدا امام المواطنين

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
09-06-2021 | 15:32
A-
A+
Doc-P-831517-637588496474243197.jpeg
Doc-P-831517-637588496474243197.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد إضراب نفذته اتحادات ونقابات قطاع النقل البري استمر لاسابيع وأسفر عن اقفال مراكز المعاينة الميكانيكية، تبعه اضراب نفذه عمال المعاينة الميكانيكية  اعتراضاً على عدم قبض رواتبهم حتى اليوم، علم "لبنان 24" أنّه بنتيجة الاجتماع الاخير الذي حصل اليوم الاربعاء بين الاتحاد اللبناني لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان من جهة، ووليد سليمان صاحب الشركة المشغّلة للمعاينة الميكانيكية، تم الاتفاق على فك اضراب العمال. وبالتالي ستعاود المراكز فتح ابوابها امام المواطنين ابتداءً من الغد، بعدما تكبد المواطنون عبء الانتظار اضافة الى ترتب الغرامات عليهم نتيجة هذا التأخير. 
 

لبنان

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:05 | 2021-06-09
09:57 | 2021-06-09
09:54 | 2021-06-09
09:49 | 2021-06-09
09:43 | 2021-06-09
09:30 | 2021-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website