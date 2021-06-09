الجيش: دورة علمية في كلية فؤاد شهاب عن الامن الاجتماعي ومقتضيات الامن والدفاع الوطني

أعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على "تويتر" عن دورة علمية أقيمت في كلية فؤاد شهاب للقيادة والاركان عن "الامن الاجتماعي ومقتضيات الامن والدفاع الوطني" حاضر خلالها النائبان عناية عز الدين وادغار طرابلسي والدكاترة وديعة الأميوني، جوزف حواط، نديم منصوري والاستاذ ربيع الشاعر والسيد أركان السبليني".