تيمور جنبلاط استقبل مفتي صور

استقبل رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط في مكتبه في كليمنصو مفتي صور وجوارها الشيخ مدرار الحبال يرافقة وفد من مشايخ المنطقة، بحضور مستشار النائب جنبلاط حسام حرب والدكتور ناصر زيدان.



وجرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع الصعبة التي تمرُّ بها البلاد من الناحيتين السياسية والمعيشية، وإنعكاسات هذه الأزمة على كل الفئات، كما تم البحث في بعض الشؤون الإنمائية.