السرقات تصل الى محلات بيع تماثيل القديسين والايقونات (صور)

اقدم مجهولون ليل الثلاثاء - الأربعاء على الدخول بواسطة الكسر والخلع الى محلات تعود لعائلة الأب سليمان وهبي على طريق عام بلدة وادي بنعقودين في قضاء جزين ( شرق مدينة صيدا ) ، مخصصة لبيع الأدوات المنزلية والكريستال والزجاجيات والأيقونات والتماثيل والعطورات والألعاب ، وتمكنوا من سرقة كمية من البضائع التي تبيعها . وقدرت قيمة المسروقات بأكثر من 5 ملايين ليرة لبنانية .ويتولى مخفر درك صفارية التابع لفصيلة جزين التحقيق بالحادثة تحت اشراف القضاء المختص .