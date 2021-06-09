لبنان

السرقات تصل الى محلات بيع تماثيل القديسين والايقونات (صور)

Lebanon 24
09-06-2021 | 08:53
A-
A+
Doc-P-831531-637588528849523499.jpg
Doc-P-831531-637588528849523499.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

اقدم مجهولون ليل الثلاثاء - الأربعاء على الدخول بواسطة الكسر والخلع الى محلات تعود لعائلة الأب سليمان وهبي على طريق عام بلدة وادي بنعقودين في قضاء جزين ( شرق مدينة صيدا ) ، مخصصة لبيع الأدوات المنزلية والكريستال والزجاجيات والأيقونات والتماثيل والعطورات والألعاب ، وتمكنوا من سرقة كمية من البضائع التي تبيعها . وقدرت قيمة المسروقات بأكثر من 5 ملايين ليرة لبنانية . 

 ويتولى مخفر درك صفارية التابع لفصيلة جزين التحقيق بالحادثة تحت اشراف القضاء المختص .
 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:05 | 2021-06-09
09:57 | 2021-06-09
09:54 | 2021-06-09
09:49 | 2021-06-09
09:43 | 2021-06-09
09:30 | 2021-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website