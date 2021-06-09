لبنان

تدابير جديدة متعلقة بفيروس كورونا... ما هي؟

Lebanon 24
09-06-2021 | 16:30
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صدر عن لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا مجموعة توصيات جديدة متعلقة بموضوع "الولوج والخروج" والحجر الالزامي للوافدين عبر مطار رفيق الحريري الدولي.
 
التفاصيل في الصور المرفقة:
 
 
 
 
 
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