أطلق النار على رأسه بقصد الانتحار.. هذا ما حصل في بعلبك!

أفادت مراسلة "لبنان24" أن الشاب محمد يحفوفي والذي يملك محالا في سوق بعلبك، اطلق النار على نفسه بقصد الانتحار حيث اصيب في رأسه. وقد تم نقله الى مستشفى دار الامل الجامعي وحالته خطرة جدا.وعلم ان الاسباب تعود لظروفه المالية الصعبة.