لبنان

أطلق النار على رأسه بقصد الانتحار.. هذا ما حصل في بعلبك!

Lebanon 24
09-06-2021 | 09:49
A-
A+
Doc-P-831539-637588546076291361.jpg
Doc-P-831539-637588546076291361.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مراسلة "لبنان24" أن الشاب محمد يحفوفي والذي يملك محالا في سوق بعلبك، اطلق النار على نفسه بقصد الانتحار حيث اصيب في رأسه. وقد تم نقله الى مستشفى دار الامل الجامعي وحالته خطرة جدا.

وعلم ان الاسباب تعود لظروفه المالية الصعبة.


مواضيع ذات صلة
جريح بطلق ناري عن طريق الخطأ في بعلبك
lebanon 24
09/06/2021 19:22:18 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد انتحار ضابطة.. كوريا الجنوبية تُحارب "التحرش" داخل الجيش
lebanon 24
09/06/2021 19:22:18 Lebanon 24 Lebanon 24
جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق عام القاع بعلبك محلة الكيال (التحكم المروري)
lebanon 24
09/06/2021 19:22:18 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: الساعة 11:00 من تاريخه حصل حادث صدم على طريق عام #بعلبك #القاع الدولية محلة رسم الحدث نتج عنه جريح
lebanon 24
09/06/2021 19:22:18 Lebanon 24 Lebanon 24

بعلبك

انتحار

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:58 | 2021-06-09
11:55 | 2021-06-09
11:52 | 2021-06-09
11:44 | 2021-06-09
11:39 | 2021-06-09
11:25 | 2021-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website