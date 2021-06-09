الاسمر: لابقاء الدعم على الطحين المستعمل للخبز والإكسترا

قال رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في تصريح: "علمنا أن هناك خطوة كبيرة وخطيرة قد تقدم عليها وزارة الاقتصاد والتجارة تتعلق برفع الدعم عن الطحين الاكسترا الذي يدخل في صناعة الخبز الإفرنجي والكعك وكل مشتقات الرغيف. الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه السلع ارتفاعا كبيرا وجنونيا. كما أن هذه الخطوة ستصيب العمال والفقراء وتنعكس سلبا على سعر المنقوشة على سبيل المثال لا الحصر، التي قد يصل سعرها إلى ما يزيد عن عشرة آلاف ليرة، فضلا عن سعر الكعك الذي بات قوت المسنين والأطفال بدلا من الحليب الذي فقد من الأسواق وصار سعره وهميا".أضاف: "هناك مشاكل كثيرة تحيط بقطاع المطاحن وقطاع الافران مع تقلب أسعار القمح عالميا ومع عدم توفر بعض المواد الأساسية في صناعة الرغيف مثل الخميرة والسكر، التي من المفترض أن تكون مدعومة. أضف إلى ذلك كلفة المازوت الذي قد لا يكون متوفرا أيضا بأسعار السوق وكلفة الصيانة مما يهدد استمرارية هذا القطاع".وتابع: "إن الاتحاد العمالي العام يؤكد مجددا، على ضرورة إبقاء الدعم على مادة الطحين المستعمل للخبز والإكسترا حفاظا على قوت الناس في ظل الأزمة الإقتصادية الخطيرة والخانقة التي تعاني منها البلاد، ويؤكد على سعر ربطة الخبز - ربطة عيش الفقير. ويتوجه الإتحاد إلى وزارة الإقتصاد لعدم اتخاذ القرارات المعيشية الصعبة دون الرجوع إلى رأي أصحاب الإختصاص والمعنيين من النقابات والاتحاد العمالي العام".