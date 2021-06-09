لبنان

التقنين بدأ.. خمس ساعات يوميا للموتورات في هذه المناطق

Lebanon 24
09-06-2021 | 17:05
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أصدر أصحاب المولدات في البقاعين الغربي والاوسط البيان التالي: "بتاريخ 8/6/2021 بعد التداول بما آلت اليه الامور، تم اتخاذ القرارات التالية:

نظرا لانقطاع التيار الكهربائي وقد تجاوز 20 ساعة يوميا، وبما ان المولدات لا تستطيع تقنيا تغطية العجز، سوف نلجأ للتقنين خمس ساعات يوميا. نطالب المعنيين بتأمين مادة المازوت للمولدات بالسعر الرسمي حيث اننا نشتري المادة من السوق السوداء بسعر يتراوح بين 38 و40 الف ليرة للصفيحة مما يزيد علينا الخسائر، علما ان وزارة الطاقة تسعر الكيلوواط بحسب السعر الرسمي لصفيحة المازوت، مما يزيد علينا العبء جراء الاعطال وغيار الزيت والفلاتر.

وحيث ان المديرية العامة للنفط ألقت المسؤولية على أصحاب المولدات بحيث طالبتنا بإبلاغ وزارة الاقتصاد عن اصحاب تجار السوق السوداء، وهذه ليست من مسؤوليتنا. ونطالب المديرية المذكورة بتوضيح اسماء الشركات التي تسلمت كميات المازوت من المصافي وخاصه لمنطقتي البقاعين الغربي والاوسط، بغية مطالبتها بتسليمنا المازوت على السعر الرسمي.

ونطالب المشتركين بتخفيف استهلاك الطاقة كي يخف الضغط على المولدات لتوفير مادة المازوت وانخفاض كلفة الفاتورة".
 
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