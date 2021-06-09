اعتكاف المساعدين القضائيين في 10 و 11 الجاري بإستثناء المهل القانونية والموقوفين

صدر عن المساعدين القضائيين في قصور عدل لبنان البيان الآتي:عطفاً على البيانات الصادرة عن المساعدين القضائيين، وبالنظر لما حلّ ويحلّ بنا من مآسٍ وكوارث على الصعيدين الإقتصادي والصحي لا بل على جميع الصعد، وبما أن الموظفين في الإدارات العامة كافة يعانون من هذه الأوضاع المزرية، وبما أن رابطة موظفي القطاع العام دعت في بيانها الأخير الى الإضراب والإقفال العام في جميع الإدارات العامة، وتماشياً مع قرار الرابطة المذكور أعلاه، واستنكاراً لكل الأوضاع المزرية التي يمر بها جميع الموظفين،يعلن المساعدون القضائيون في قصور العدل في لبنان عن إلتزامهم بهذا الموقف أسوةً بباقي القطاعات والإدارات العامة، وإعلان الإعتكاف العام في جميع المحاكم يومي الخميس والجمعة الواقعين فيه 10 و 11 حزيران الجاري، على أن يتم تأمين أمور الموقوفين والمهل القانونية في هذين اليومين.