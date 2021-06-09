لبنان

نجم من بكركي: طالبت لحكومتنا بصلاحيات استثنائية لكن هناك اشكالية في هذه النقطة

Lebanon 24
09-06-2021 | 10:28
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 استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم، في الصرح البطريركي في بكركي، وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم التي عرضت للأوضاع العامة ولأزمة تشكيل الحكومة. كما وضعت الراعي في أجواء مرسوم تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى.

وبعد اللقاء، قالت نجم: "تحدثت مع غبطته عن أزمات البلد المتراكمة، وعن الشق القضائي المتعلق بمسؤوليتي، ولكن الهم الأكبر اليوم هو تشكيل حكومة على أسس تفيد الشعب اللبناني، فنحن نريد تشكيل حكومة اليوم قبل الغد لأن الوضع لا يحتمل، فنحن كحكومة مستقيلة علينا مسؤوليات ولكن يجب أن نتمكن من ممارستها بطريقة أقوى، واليوم لا وجود لحكومة تستطيع أن تحل القضايا المالية والقضائية وغيرها، ونحن كحكومة مستقيلة غير مخولين باتخاذ كافة القرارات، وهذا أسوأ ظرف نعيش فيه".

أضافت:"برأيي الشخصي إن أزمات ومشاكل لبنان أبعد من موضوع تشكيل الحكومة، مع أنه موضوع أساس، ولكن السؤال الأهم هو أية حكومة ستشكل وماذا ستنجز، أنا رأيي معروف في هذا الاطار، المطلوب حكومة مع صلاحيات استثنائية كي تستطيع أن تعمل، وقد طالبت بهذه الصلاحيات لحكومتنا، ولكنني أعلم أن هناك اشكالية في هذه النقطة".
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