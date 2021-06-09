لبنان

عون عرض الأوضاع الاقتصادية مع الوزير السابق موريس صحناوي

Lebanon 24
09-06-2021 | 10:40
A-
A+
Doc-P-831554-637588571920591311.jpg
Doc-P-831554-637588571920591311.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، الوزير السابق موريس صحناوي، واجرى معه جولة افق تناولت التطورات الراهنة والأوضاع الاقتصادية والمالية وسبل الخروج من الازمة الراهنة.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
الحريري: بمناسبة الحديث عن حقوق الطوائف والميثاقية، لم اجد فخامة الرئيس ميشال عون منزعجًا من تكليف رئيس للحكومة الأخيرة، باصوات قلة فقط من الزملاء السنة، ثم بتشكيلها بثقتهم وحدهم، علما انه في المقابل لم يجد اي مانع في ان يسمي رئيسها وزراء مسيحيين
lebanon 24
09/06/2021 19:23:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء جلسة البرلمان لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون
lebanon 24
09/06/2021 19:23:07 Lebanon 24 Lebanon 24
السنيورة لسكاي نيوز عربية: يجب على الرئيس ميشال عون حل أزمة تشكيل الحكومة
lebanon 24
09/06/2021 19:23:07 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يُنقذ الرئيس ميشال عون ما تبقى من عهده؟
lebanon 24
09/06/2021 19:23:07 Lebanon 24 Lebanon 24

ميشال عون

موريس صحناوي

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:58 | 2021-06-09
11:55 | 2021-06-09
11:52 | 2021-06-09
11:44 | 2021-06-09
11:39 | 2021-06-09
11:25 | 2021-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website