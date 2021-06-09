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لبنان
عون عرض الأوضاع الاقتصادية مع الوزير السابق موريس صحناوي
Lebanon 24
09-06-2021
|
10:40
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، الوزير السابق موريس صحناوي، واجرى معه جولة افق تناولت التطورات الراهنة والأوضاع الاقتصادية والمالية وسبل الخروج من الازمة الراهنة.
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