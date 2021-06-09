عون عرض الأوضاع الاقتصادية مع الوزير السابق موريس صحناوي

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، الوزير السابق موريس صحناوي، واجرى معه جولة افق تناولت التطورات الراهنة والأوضاع الاقتصادية والمالية وسبل الخروج من الازمة الراهنة.