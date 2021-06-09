6 حالات وفاة جديدة بـ"كورونا" في لبنان.. ماذا عن عداد الاصابات اليومية؟

أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 139 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في لبنان، رفعت إجمالي الحالات المثبتة إلى 541940.

كذلك، سُجلت 6 حالات وفاة جديدة، رفعت الاجمالي إلى 7780.