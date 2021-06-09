محتجون قطعوا الطريق عند تقاطع فردان دار الطائفة الدرزية

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان عددا من المحتجين على تردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية، بدأوا في هذه الاثناء بالتجمع في عند تقاطع فردان - دار الطائفة الدرزية، وقطعوا الطريق بحاويات النفايات، وسط دعوات عبر مكبرات الصوت للنزول الى الشارع من أجل الانتفاض في وجه الفاسدين.