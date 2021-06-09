لبنان

سرقة مشروع سكني في وادي خالد

Lebanon 24
09-06-2021 | 10:58
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ادعى أمام مخفر القبيات في قوى الأمن الداخلي المدعو "س.خ" من بلدة ببنين أن مجهولين قد أقدموا على سرقة مشروع سكنه بواسطة الخلع والكسر في منطقة القصير بوادي خالد - عكّار حيث تمكنوا من سرقة ادوات كهربائية ومعجونة وجفصين. وقدّرت قيمة المسروقات بحوالي 200 مليون ليرة لبنانية.

ووفقاً للمصادر، ادعى "س.خ" أيضاً على المدعو "م.ش" وشخص آخر بجرم سرقته وذلك لخلافات مادية سابقة.

والتحقيقات جارية بإشراف القضاء المختص.
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