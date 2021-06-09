لبنان

تعميم للركاب القادمين إلى لبنان من المملكة المتحدة والبرازيل.. ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
09-06-2021 | 11:09
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أصدرت المديرية العامة للطيران المدني التعميم رقم 2/25 بنسخة مصححة إلى جميع شركات الطيران العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي، حول الاجراءات المتعلقة بالركاب القادمين إلى لبنان من المملكة المتحدة والبرازيل.
 
التفاصيل في الصور المرفقة أدناه:
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الطيران المدني

لبنان

بريطانيا

البرازيل

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