تعميم للركاب القادمين إلى لبنان من المملكة المتحدة والبرازيل.. ماذا في التفاصيل؟

أصدرت المديرية العامة للطيران المدني التعميم رقم 2/25 بنسخة مصححة إلى جميع شركات الطيران العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي، حول الاجراءات المتعلقة بالركاب القادمين إلى لبنان من المملكة المتحدة والبرازيل.

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