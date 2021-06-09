تحرش بطفلين فطعنه شقيقهما الاكبر.. هذا ما حصل في طرابلس

اوقفت دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي امام مستشفى طرابلس الحكومي المدعو "ا.ك" (سوري الجنسية) وذلك على خلفية تحرشه بطفلين قاصرين في الميناء.وفي التفاصيل انه اثناء عودة الشقيق الاكبر للطفلين القاصرين الى المنزل، تفاجأ بالمدعو "ا.ك" يتحرش بالطفلين مما دفع الشقيق الاكبر الى طعن المتحرش بسكين بخاصرته ليفر بعدها المتحرش الى جهه مجهولة.وقد تم تسليمه الى الفصيلة المعنية للتحقيق.