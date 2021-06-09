بلدية ومخاتير وفعاليات عكار العتيقة ردا على بلدية فنيدق: لترسيم الحدود العقارية

صدر عن بلدية ومخاتير وفعاليات عكار العتيقة حول بيان بلدية فنيدق ما يلي:



بلدة عكار العتيقة بكل مكوناتها الرسمية والاجتماعية تنأى بنفسها عن الرد على كل التصريحات والبيانات التي من شأنها إثارة الفتنة والعصبية العمياء.

فلدينا في البلدية من الأدلة والاثباتات والمستندات الرسمية الصادرة عن مراجع مختصة في الدولة اللبنانية العديد من القرارات القضائية الخاصة بهدم كافة المطاعم وازالة الغرف وكافة التعديات وقرارات منع الحراثة والاستثمار وجميعها تؤكد ملكيتنا للمنطقة المتنازع عليها ولذلك أوكلت جميعا للقضاء المختص تاركة المجال للاجهزة المختصة ولأهل الخير والصلح بحل هذه القضية المحقة.



لقد تفاجأ اهالي البلدة بهذا البيان الجائر والمبني على أوهام.

اننا في عكار العتيقة نؤكد ان اي مشاريع سياحية او غيرها في منطقة القموعة مرفوضة علناً مهما كانت وذلك حتى وضع حد عقاري بين البلدتين لذلك نحن نطالب كافة المعنيين الاسراع في وضع حد لهذا الخلاف عبر ترسيم الحدود العقارية واعطاء كل ذي حق حقه.