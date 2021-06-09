لبنان

"بدك تتعلم الرماية؟".. شاهدوا هذا الفيديو للجيش

Lebanon 24
09-06-2021 | 11:58
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أعلن الجيش عبر صفحته على "فيسبوك" عن تنظيم نادي الجيش بادارة "josons" دورة للتدريب على الرماية.
 
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