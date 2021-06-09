الدولار يرتفع والاحتجاجات تعود إلى الشارع.. إليكم الطرقات المقطوعة (فيديو)

طريق عام عاليه البقاع اوتوستراد العربي عند نقطة بعلشميه احتجاجا على الاوضاع المعيشية.

على وقع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية وتدني القدرة الشرائية للمواطنين، وفقدان المحروقات من محطات البنزين، قطع محتجون على الاوضاع المعيشية مسارب ساحة النور في طرابلس لجهة الروكسي والمعرض وباب الرمل وساحة الكورة، بالعوائق والحجارة ومستوعبات النفايات، و طريق عام سعدنايل بالاتجاهين وطريق تعلبايا باتجاه زحلة بالاتجاهين. كذلك قطع شبان طريق عام عاليه البقاع اوتوستراد العربي عند نقطة بعلشميه احتجاجا على الاوضاع المعيشية.

أما في بيروت، عمد محتجون على قطع الطريق عند تقاطع فردان دار الطائفة الدرزية، وطريق المنارة.

جنوبا، حاول عدد من الشبان قطع طريق ساحة ايليا بالمستوعبات، والجيش عمل على فتحها.