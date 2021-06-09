الدولار يرتفع والاحتجاجات تعود إلى الشارع.. إليكم الطرقات المقطوعة (فيديو)

محتجون يقطعون طريق عام عاليه البقاع اوتوستراد العربي عند نقطة بعلشميه احتجاجا على الاوضاع المعيشية#lebanon24 pic.twitter.com/cGSWGDIwxT
— Lebanon 24 (@Lebanon24) June 9, 2021
محتجون يقطعون طريق عام عاليه البقاع اوتوستراد العربي عند نقطة بعلشميه احتجاجا على الاوضاع المعيشية#lebanon24 pic.twitter.com/cGSWGDIwxT
قطع الطريق عند ساحة النور في طرابلس بالعوائق والسيارات لجهة الروكسي بالاتجاهين من قبل محتجين#lebanon24 pic.twitter.com/iRvM7ZGHV1
— Lebanon 24 (@Lebanon24) June 9, 2021
قطع الطريق عند ساحة النور في طرابلس بالعوائق والسيارات لجهة الروكسي بالاتجاهين من قبل محتجين#lebanon24 pic.twitter.com/iRvM7ZGHV1