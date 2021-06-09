لبنان

الدولار يرتفع والاحتجاجات تعود إلى الشارع.. إليكم الطرقات المقطوعة (فيديو)

Lebanon 24
09-06-2021 | 12:16
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على وقع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية وتدني القدرة الشرائية للمواطنين، وفقدان المحروقات من محطات البنزين، قطع محتجون على الاوضاع المعيشية مسارب ساحة النور في طرابلس لجهة الروكسي والمعرض وباب الرمل وساحة الكورة، بالعوائق والحجارة ومستوعبات النفايات، وطريق عام سعدنايل بالاتجاهين وطريق تعلبايا باتجاه زحلة بالاتجاهين. كذلك قطع شبان طريق عام عاليه البقاع اوتوستراد العربي عند نقطة بعلشميه احتجاجا على الاوضاع المعيشية.

أما في بيروت، عمد محتجون على قطع الطريق عند تقاطع فردان دار الطائفة الدرزية، وطريق المنارة.
 
جنوبا، حاول عدد من الشبان قطع طريق ساحة ايليا بالمستوعبات، والجيش عمل على فتحها.
 
 
ومساء، أعلنت غرفة التحكم المروري عن اعادة فتح السير على طريق عام ضهور العبادية عاليه .
 
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