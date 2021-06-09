عدنان طرابلسي: الأمن الاجتماعي لا تحفظه القوى الأمنية فقط بل الأداء السياسي الحكيم

غرد النائب الدكتور عدنان طرابلسي عبر حسابه على "تويتر": "في ذكرى تأسيس قوى الأمن الداخلي، ندعو السياسيين الذين يحبون وطنهم ويخافون عليه إلى الإسراع في إنقاذه قبل الانهيار الشامل والانفلات الأمني. الأمن الاجتماعي لا تحفظه القوى الأمنية فقط، بل ويحفظه الأداء السياسي الحكيم والنظيف، والتعفف عن المآرب الشخصية المتعارضة مع المصلحة العامة".