لبنان

سلسلة حرائق في عدد من البلدات العكارية

Lebanon 24
09-06-2021 | 12:47
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اندلعت سلسلة حرائق في عدد من البلدات العكارية، حيث شب حريق في بلدة مشتى حمود أتى على مساحة من الاعشاب ليابسة.

كما اندلع حريق في مدينة حلبا إلتهم أعشاباً يابسة وأشجاراً مثمرة مختلفة وإطارات غير صالحة.

كذلك شب حريق في خراج بلدة شدرا التهم حقلاً من القمح.

وفي خراج بلدة القبيات اندلع حريق التهم أعشاباً يابسة وحقلاً من القمح.

وعمل عناصر ومتطوعو الدفاع المدني كل ضمن نطاقه، على تطويق النيران والسيطرة عليها وإخمادها قبل تمددها إلى الأراضي المجاورة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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