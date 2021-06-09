بعد الفيديو في عيادة علوش...هذا ما أعلنته نقابة الأطباء

استنكرت نقابة أطباء لبنان - طرابلس في بيان، "اعمال الاستفزاز التي تعرض لها الزميل الدكتور مصطفى علوش"، واعلنت وقوفها إلى جانبه، كما دعت "المواطنين المرهقين من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعانون من وطأتها، الى التروي والموضوعية في تشريح أسباب معاناتهم خاصة في المجال الصحي"، مشيرة الى ان "المسؤول عن إنهيار النظام الصحي ليس الطبيب الذي يعاني مثل جميع المواطنين، إنما الدولة اللبنانية ممثلة بسلطة سياسية فشلت في بناء نظام يؤمن الرعاية الصحية والاجتماعية لجميع المواطنين، ومن ضمنهم الأطباء".