لبنان

بعد ضبط شحنة كبتاغون كانت متجهة إلى السعودية...فهمي يعلن هذا الخبر السار

Lebanon 24
09-06-2021 | 20:17
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صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي البيان التالي:

تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من توقيف ٣ أشخاص من المتورطين بمحاولة تهريب شحنة الكبتاغون التي تم ضبطها الأسبوع الفائت في مطار رفيق الحريري الدولي وكانت متجهة الى المملكة العربية السعودية - الدمام، فيما التحقيق جارٍ. 

وفي هذا السياق، يهنىء وزير الداخلية العميد محمد فهمي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات بشكل خاص، على جهودها في الكشف عن المهربين وتوقيفهم.
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