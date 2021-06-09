بعد ضبط شحنة كبتاغون كانت متجهة إلى السعودية...فهمي يعلن هذا الخبر السار

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي البيان التالي:تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من توقيف ٣ أشخاص من المتورطين بمحاولة تهريب شحنة الكبتاغون التي تم ضبطها الأسبوع الفائت في مطار رفيق الحريري الدولي وكانت متجهة الى المملكة العربية السعودية - الدمام، فيما التحقيق جارٍ.وفي هذا السياق، يهنىء وزير الداخلية العميد محمد فهمي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات بشكل خاص، على جهودها في الكشف عن المهربين وتوقيفهم.