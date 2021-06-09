قاسم هاشم: انتبهوا لبعض إجراءاتكم التعسفية

غرد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم عبر "تويتر": "ما حصل مع أحد المواطنين في عين المريسة يكشف الواقع المأسوي للبنانيين، وما يعيشه الناس من حالة اجتماعية متردية تتطلب من المسؤولين في كل مواقع المسؤولية، التعاطي بمرونة ومراعاة الظروف الاستثنائية التي يمر بها اللبنانيون، وليس بهذه السهولة الحصول على لقمة العيش. فارحموا الناس لان القوانين وجدت لتخدم الناس فانتبهوا لبعض اجراءاتكم التعسفية".