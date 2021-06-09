لبنان

في مستشفى جزين...ماراتون تلقيح ضد كورونا هذين اليومين

Lebanon 24
09-06-2021 | 22:51
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أعلن مدير "مستشفى جزين الحكومي" الدكتور شربل مسعد، وبالتعاون مع وزارة الصحة العامة، انطلاق ماراتون التلقيح ضد فيروس كورونا (نوعية اللقاح pfizer) يومي السبت 12/6/2021 والأحد 13/6/2021. ابتداء من الساعة 00:8 صباحا ولغاية الـ 00:6 مساء.

الفئة العمرية المستهدفة: 55 سنه وما فوق. وأقل من 55 سنة لذوي الاحتياجات الخاصة على ان يصطحبوا معهم بطاقة الشؤون الإجتماعية الخاصة بهم.
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