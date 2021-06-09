في مستشفى جزين...ماراتون تلقيح ضد كورونا هذين اليومين

أعلن مدير "مستشفى جزين الحكومي" الدكتور شربل مسعد، وبالتعاون مع وزارة الصحة العامة، انطلاق ماراتون التلقيح ضد فيروس كورونا (نوعية اللقاح pfizer) يومي السبت 12/6/2021 والأحد 13/6/2021. ابتداء من الساعة 00:8 صباحا ولغاية الـ 00:6 مساء.الفئة العمرية المستهدفة: 55 سنه وما فوق. وأقل من 55 سنة لذوي الاحتياجات الخاصة على ان يصطحبوا معهم بطاقة الشؤون الإجتماعية الخاصة بهم.