لبنان

اتحادات ونقابات قطاع النقل: ما زلنا على موقفنا من المعاينة الميكانيكية

Lebanon 24
09-06-2021 | 23:01
A-
A+
Doc-P-831644-637588767115874740.jpg
Doc-P-831644-637588767115874740.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس بياناً في شأن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام وبعض مواقع التواصل الاجتماعي، عن المعاينة الميكانيكية واعادة تشغيلها، مؤكدا أن "قطاع النقل البري مازال عند موقفه من ملف المعاينة الميكانيكية القانوني".

وأضاف البيان: "لقد وضعنا هذا الملف في عهدة لجنة الأشغال العامة والنقل، التي انتهت إلى توصيات مبنية على القانون وإحالتها إلى رئاسة الحكومة".

وجدد التأكيد على أن النقابة في حاجة إلى مهلة شهر "لمعالجة ملف المعاينة بالعناوين القانونية التي من أجلها تم إقفالها، وبعد 2 تموز لكل حادث حديث".

وأوضح البيان أن "إعادة تشغيل (المعاينة الميكانيكية) أو إبقاءها مقفلة، مسألة في عهدة لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية والحكومة".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:25 | 2021-06-09
17:13 | 2021-06-09
17:03 | 2021-06-09
17:01 | 2021-06-09
16:58 | 2021-06-09
15:51 | 2021-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website