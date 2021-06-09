اتحادات ونقابات قطاع النقل: ما زلنا على موقفنا من المعاينة الميكانيكية

أصدر رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس بياناً في شأن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام وبعض مواقع التواصل الاجتماعي، عن المعاينة الميكانيكية واعادة تشغيلها، مؤكدا أن "قطاع النقل البري مازال عند موقفه من ملف المعاينة الميكانيكية القانوني".وأضاف البيان: "لقد وضعنا هذا الملف في عهدة لجنة الأشغال العامة والنقل، التي انتهت إلى توصيات مبنية على القانون وإحالتها إلى رئاسة الحكومة".وجدد التأكيد على أن النقابة في حاجة إلى مهلة شهر "لمعالجة ملف المعاينة بالعناوين القانونية التي من أجلها تم إقفالها، وبعد 2 تموز لكل حادث حديث".وأوضح البيان أن "إعادة تشغيل (المعاينة الميكانيكية) أو إبقاءها مقفلة، مسألة في عهدة لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية والحكومة".