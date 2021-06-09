لبنان

"قسرياً"...إقفال الصيدليات في هذين اليومين

Lebanon 24
09-06-2021 | 23:58
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صدر عن تجمع أصحاب الصيدليات البيان الاتي:

"أكد تجمع أصحاب الصيدليات على قراره التوقف القسري عن العمل يومي الجمعة والسبت المقبلين بالتضامن والتنسيق مع مراسلي نقابة صيادلة لبنان في المناطق لحشد اوسع تضامن مع هذا التحرك الرامي إلى إيصال صوتنا لمن يعنيهم الأمر من المسؤولين عن الوضع الذي وصل إليه الواقع الصحي والدوائي في البلد، ولوضع الحلول السريعة لهذه الأزمة المستفحلة والتي تتفاقم يوماً بعد يوم وبعد ما باتت الصيدليات شبه خالية من الأدوية وحليب الأطفال.

وفي هذا الإطار يهمنا التأكيد على أن مطالبنا هي نقابية مهنية حياتية تتعلق بالأمن الصحي للمواطن ولا دخل لنا بزواريب السياسة والسياسيين، وأن أي محاولة لأية جهة استغلال هذا التحرك وهذه المطالب لأهداف سياسية لن يفلح في حرف بوصلة تحركنا واستثماره في غير مكانه الصحيح.

وبناء عليه فإن تحركنا لا يشمل المشاركة بأي إضراب أو اعتصام أو تظاهرة موجهة ضد أي جهة ليبقى ضمن إطاره المهني المطلبي المحق".
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