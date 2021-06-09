لبنان

كيفية الاستفادة من المحروقات العراقية مجهولة

Lebanon 24
09-06-2021 | 17:01
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لا يُعرف كيفية الاستفادة من كمية المحروقات العراقية، وما دور حكومة تصريف الأعمال بهذا الخصوص، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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