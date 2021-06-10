لبنان

امتعاض من عبارات

Lebanon 24
10-06-2021 | 00:13
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أبدى قيادي في حزب بارز امتعاضاً من عبارات يستخدمها رئيس تيّار موالٍ، ويستشف منها تحريضاً على إقتتال طائفي، داخل فريق القيادي المذكور، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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