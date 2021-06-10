24
o
بيروت
27
o
طرابلس
20
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
22
o
النبطية
18
o
زحلة
17
o
بعلبك
23
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
امتعاض من عبارات
Lebanon 24
10-06-2021
|
00:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
أبدى قيادي في حزب بارز امتعاضاً من عبارات يستخدمها رئيس تيّار موالٍ، ويستشف منها تحريضاً على إقتتال طائفي، داخل فريق القيادي المذكور، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
مواضيع ذات صلة
باسيل: استهداف "التيار" مستمر طالما مواقفه الوطنية واضحة والاهم ألا يتأذى لبنان ومقتنعون بضرورة التعاون مع أوروبا و"التيار" يقاتل منذ سنة ونصف لملاحقة موضوع الاموال ويمكن لأوروبا أن تساعدنا في هذا المجال
Lebanon 24
باسيل: استهداف "التيار" مستمر طالما مواقفه الوطنية واضحة والاهم ألا يتأذى لبنان ومقتنعون بضرورة التعاون مع أوروبا و"التيار" يقاتل منذ سنة ونصف لملاحقة موضوع الاموال ويمكن لأوروبا أن تساعدنا في هذا المجال
10/06/2021 03:10:29
10/06/2021 03:10:29
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية هنغاريا من مركزية "التيار": نرفض أيّ محاولة ضغط خارجي على لبنان أو الموجهة لحزب أو حركة سياسية أو التي تستهدف طائفة دينية أو حزباً يمثل طائفة دينية معيّنة
Lebanon 24
وزير خارجية هنغاريا من مركزية "التيار": نرفض أيّ محاولة ضغط خارجي على لبنان أو الموجهة لحزب أو حركة سياسية أو التي تستهدف طائفة دينية أو حزباً يمثل طائفة دينية معيّنة
10/06/2021 03:10:29
10/06/2021 03:10:29
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية هنغاريا من مركزية "التيار": استقرار وأمن الشرق الاوسط لا يمكن تخيّله من دون سلام وتطور هادئ في لبنان وكنا دائماً كدولة المجر ندعم المبادرة الهادئة والصريحة والمتوازنة مع لبنان
Lebanon 24
وزير خارجية هنغاريا من مركزية "التيار": استقرار وأمن الشرق الاوسط لا يمكن تخيّله من دون سلام وتطور هادئ في لبنان وكنا دائماً كدولة المجر ندعم المبادرة الهادئة والصريحة والمتوازنة مع لبنان
10/06/2021 03:10:29
10/06/2021 03:10:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الى الطلاب الجُدد.. جامعة لبنانية تعلن عن يوم مفتوح لاختيار التخصص
Lebanon 24
الى الطلاب الجُدد.. جامعة لبنانية تعلن عن يوم مفتوح لاختيار التخصص
10/06/2021 03:10:29
10/06/2021 03:10:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تيار
لبنان
تابع
الأكثر قراءة
حطّمت الأرقام القياسية.. هيفا وهبي تقترب من نصف البليون فماذا فعلت هذه المرة؟ (فيديو وصور)
Lebanon 24
حطّمت الأرقام القياسية.. هيفا وهبي تقترب من نصف البليون فماذا فعلت هذه المرة؟ (فيديو وصور)
07:45 | 2021-06-09
09/06/2021 07:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"قنبلة مُتفجرة".. باسيل يورط الحريري في هذا الملف
Lebanon 24
"قنبلة مُتفجرة".. باسيل يورط الحريري في هذا الملف
05:00 | 2021-06-09
09/06/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا تجاهل نصرالله هذا الموضوع؟
Lebanon 24
لماذا تجاهل نصرالله هذا الموضوع؟
03:45 | 2021-06-09
09/06/2021 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جنرال أميركي متقاعد: حان وقت إنقاذ لبنان
Lebanon 24
جنرال أميركي متقاعد: حان وقت إنقاذ لبنان
04:30 | 2021-06-09
09/06/2021 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة تقشعرّ بها الأبدان في زحلة.. قتلها وهي حامل منه بعد رفضها الإجهاض
Lebanon 24
جريمة تقشعرّ بها الأبدان في زحلة.. قتلها وهي حامل منه بعد رفضها الإجهاض
03:39 | 2021-06-09
09/06/2021 03:39:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
19:14 | 2021-06-09
محاولة سلب وإطلاق نار في أبي سمراء.. ماذا حصل؟
18:17 | 2021-06-09
توجّه غربي وعربي واضح لتقوية المؤسسة العسكرية
18:09 | 2021-06-09
"القوات" لـ"السياسة": الانتخابات المبكرة وسيلة التغيير الوحيدة
18:01 | 2021-06-09
اللبنانيون لنصر الله: لماذا لا توقف تهريب المحروقات إلى سوريا؟
17:50 | 2021-06-09
الحكومة على الضوء الأصفر.. واعتذار الحريري مؤجّل
17:42 | 2021-06-09
العقدتان قائمتان أمام تشكيل الحكومة
فيديو
مجلس نواب يتحول إلى حلبة مصارعة.. نائبان في هذه الدولة يتبادلان اللكمات (فيديو)
Lebanon 24
مجلس نواب يتحول إلى حلبة مصارعة.. نائبان في هذه الدولة يتبادلان اللكمات (فيديو)
13:00 | 2021-06-09
10/06/2021 03:10:29
Lebanon 24
Lebanon 24
نبأ سار للمتعافين من كورونا.. أجسام مضادة مدى الحياة (فيديو)
Lebanon 24
نبأ سار للمتعافين من كورونا.. أجسام مضادة مدى الحياة (فيديو)
09:30 | 2021-06-09
10/06/2021 03:10:29
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظة انهيار محطة طاقة عملاقة في بريطانيا! (فيديو)
Lebanon 24
لحظة انهيار محطة طاقة عملاقة في بريطانيا! (فيديو)
08:35 | 2021-06-09
10/06/2021 03:10:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact