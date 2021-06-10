امتعاض من عبارات

أبدى قيادي في حزب بارز امتعاضاً من عبارات يستخدمها رئيس تيّار موالٍ، ويستشف منها تحريضاً على إقتتال طائفي، داخل فريق القيادي المذكور، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".