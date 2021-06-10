لبنان

الحكومة على الضوء الأصفر.. واعتذار الحريري مؤجّل

Lebanon 24
10-06-2021 | 00:50
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يبدو للمصادر المتابعة، ان الكثير من التكتيكات السياسية والمناورات الكلامية والتصريحات المتضاربة، والمضللة للواقع، تصرف في سوق تشكيل هذه الحكومة العصية على الولادة. اذ في حين يأمل ثنائي عون - باسيل من "حزب الله" ان يضغط على الرئيس نبيه بري لتليين موقف سعد الحريري، يجد هذا الفريق ان ما يحصل هو العكس، وبالتالي ان ضغوط الحزب توجه الى باسيل وشروطه.

ومن ظواهر هذه الحالة، تسابق نواب "اللقاء التشاوري السني"، البعيد عن الحريري، والقريب من محور الممانعة، على بيت الوسط.

وفي خلاصة اجتماع الثلاث ساعات في البياضة، ان الرئيس المكلف يعد لائحة وزارية من 24 وزيرا، (ثلاث ثمانيات)، تمهيدا لتقديمها الى الرئيس ميشال عون، الذي عليه ان يوقعها او يرفضها، وان يصوت نواب التيار على الثقة بها في مجلس النواب، وفي حالة الرفض تكون مبادرة بري قد انتهت وجرى تشييعها من دون إقامة مجلس عزاء.

وتقول المصادر عبر "اللواء" ان الصيغة الجديدة للحكومة تراعي الأصول الميثاقية والدستورية، الى جانب الالتزام بقواعد المبادرة الفرنسية.
المصدر: الانباء الكويتية
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