لبنان

"القوات" لـ"السياسة": الانتخابات المبكرة وسيلة التغيير الوحيدة

Lebanon 24
09-06-2021 | 18:09
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أكّدت مصادر حزب "القوات اللبنانية" لـ"السياسة" الكويتية، أن "الانتخابات النيابية المبكرة تبقى الوسيلة الوحيدة لتغيير الطبقة الحاكمة التي أوصلت البلد إلى الهاوية"، مشيرة إلى أن أنهم "لا يريدون الانتخابات المبكرة لأنهم لا يريدون الإصلاح، ويخافون على أكثريتهم، وبالتالي فإن الطبقة الحاكمة وحلفاءها يتحملون المسؤولية الأساسية في كل ما أصاب لبنان من ويلات ومصائب على مدى السنوات الماضية، ولن يكون خلاص للبنان إلا باللجوء إلى الانتخابات المبكرة لكي يقول الشعب كلمته".
المصدر: السياسة الكويتية
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