محاولة سلب وإطلاق نار في أبي سمراء.. ماذا حصل؟

أقدم مجهولون على متن دراجة نارية على محاولة سلب المواطن "ا.ع.ز" في محلة ابي سمراء - السكة البيضا طرابلس.ولدى محاولة الأخير بالفرار اطلقوا بإتجاهه عدة طلقات نارية اصيب خلالها بفخذه، وقد فرّ مطلقو النار.وقد نُقل المصاب على اثرها الى مستشفى الشفاء للعلاج فيما حضرت الاجهزة الامنية الى المكان وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادثة.