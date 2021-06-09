تسجل فوضى كبيرة في السير داخل بيروت حيث انطفأت اشارات كثيرة وغاب عناصر تنظيم السير خصوا عند النقاط الضاغطة في بشارة الخوري وقرب مسجد الامين واماكن اخرى.