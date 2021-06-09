لبنان

فوضى سير

Lebanon 24
09-06-2021 | 21:03
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تسجل فوضى كبيرة في السير داخل بيروت حيث انطفأت اشارات كثيرة وغاب عناصر تنظيم السير خصوا عند النقاط الضاغطة في بشارة الخوري وقرب مسجد الامين واماكن اخرى.
المصدر: النهار
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السير

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