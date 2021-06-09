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09-06-2021 | 21:05
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لوحظ أنّ الجهات الرسمية على اختلافها تحاول تأمين نقل البث المباشر لليورو الكروي كما كان يحصل في أوقات سابقة.
المصدر: النهار
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