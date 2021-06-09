قبلان و "المنار"

لوحظ انه فيما تمتنع محطة "ان بي ان" عن بث مواقف المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان، تخصص له قناة "المنار" حيزاً في مقدمة نشراتها، ما يوحي بخلفية مواقفه خصوصا من بكركي وسيدها.