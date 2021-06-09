لبنان

قبلان و "المنار"

Lebanon 24
09-06-2021 | 21:07
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لوحظ انه فيما تمتنع محطة "ان بي ان" عن بث مواقف المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان، تخصص له قناة "المنار" حيزاً في مقدمة نشراتها، ما يوحي بخلفية مواقفه خصوصا من بكركي وسيدها.
المصدر: النهار
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أحمد قبلان

المنار

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