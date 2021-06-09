لبنان

الأموال المنهوية والمهربة.. بالارقام

Lebanon 24
09-06-2021 | 21:10
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قدر مصدر في مصرف لبنان الاموال المهدورة والمنهوبة في ملف دعم السلع الغذائية والمواشي والاسمدة والمحروقات بمبلغ 600 مليون دولار والاموال المهربة بموجب آلية الدعم بحجة استيراد السلع المدعومة بموجب فواتير وهمية بمبلغ 500 مليون دولار اميركي.
المصدر: نداء الوطن
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الدعم

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