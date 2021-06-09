لبنان

مُعالِجة نفسية: خذوا الوضع النفسي للطلاب بعين الاعتبار في الامتحانات

Lebanon 24
09-06-2021 | 23:22
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معاناة التلاميذ نفسياً كبيرة ومتشعبة، بحسب ما تصف الاخصائية والمعالجة النفسيّة شارلوت الخليل، في حديثٍ لـ"الأنباء" الإلكترونية قالت فيه" ان استعدادات التلاميذ للامتحانات متفاوتة بين تلميذ وآخر. وبعد هذه المدّة من البقاء في المنازل فالعودة إلى المدارس تشكّل صعوبة بالنسبة إليهم، فما بال العودة من أجل إجراء امتحانات، وهي التي في العادة تحرّك مشاعر القلق لدى التلاميذ. فبعد المضي في نظامٍ معيّن ومختلف فإن هذه الفترة يمكن أن يشعر التلميذ أنّه ليس مستعداً للعودة إلى الامتحانات الحضورية، لذلك يجب أن تؤخذ هذه العوامل في عين الاعتبار أثناء وضع الامتحانات".

وتعتبر الخليل أنّ، "ردّة فعل التلاميذ تختلف بحسب ما مرّ عليهم خلال الفترة السابقة. فالتلميذ الذي مرّ بظروفٍ صعبة، وخسر أحداً من عائلته مثلاً، لن يكون مستعداً كغيره". وتنصح بالإصغاء إليهم وإلى أسئلتهم، وأن يكون الأهل والأساتذة مستعدون لدعمهم وللصبر في حال طوّر أحدهم أعراضاً سلوكية. كما يجب، بحسبها، استخدام كلّ الوسائل والطاقات المتاحة كي نتمكن من تحضير التلاميذ ليس فقط للامتحانات المقبلة، إنّما أيضاً للعام الدراسي المقبل الذي لن تكون العودة إليه سهلة.
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