لبنان

تحذير للبنانيين: هذه الجوازات ملغاة

Lebanon 24
10-06-2021 | 09:11
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صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:
 
"تُعلم المديرية العامة للامن العام المواطنين اللبنانيين واللاجئين الفلسطينيين وفئة قيد الدرس ان جوازات السفر اللبنانية ووثائق السفر وجوازات المرور المفقودة او المسروقة، الصادرة بها بلاغات فقدان، تعتبر بحكم الملغاة .

وفي هذه الحالة يتوجب عليهم ما يلي :

- عدم جواز استعمال هذه الوثائق التي سبق وقاموا بالابلاغ عنها انها مفقودة او مسروقة ومن ثم عادوا ووجدوها .

- إلزامية قيام من عاد ووجدها منهم بتسليمها الى اقرب مركز امن عام اقليمي ، ليصار الى إلغاء بلاغ الفقدان .

- إلزامية التقدم من المراكز الاقليمية للحصول على جوازات سفر او وثائق سفر او جوازات مرور بدل تلك الملغاة".
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