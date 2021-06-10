لبنان

قوى الأمن الداخلي وحرس واطفاء بيروت في شوارع العاصمة.. ماذا يجري؟ (صور)

Lebanon 24
10-06-2021 | 09:29
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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أنه بناءً لتوجيهات محافظ بيروت القاضي مروان عبود، واستكمالاً لحملة إزالة التعديات على الأملاك العامة في مدينة بيروت، قامت مصلحة الهندسة - دائرة السير في بلدية بيروت بمؤازرة من قوى الأمن الداخلي و فوجي حرس واطفاء مدينة بيروت بإزالة كافة العوائق وأحواض الزهور والبراميل وأحجار الباطون والأعمدة الحديدية وملحقاتها من بعض شوارع العاصمة، وشملت الحملة المناطق التالية : تلة الخياط، عائشة بكار، حوض الولاية برج أبي حيدر، رأس النبع، البسطا الفوقا. على أن تستمر الحملة تباعاً  لتشمل كافة شوارع وطرقات وأرصفة مدينة بيروت.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وكان محافظ بيروت قد وجه كتاباً الى قيادة شرطة بيروت في قوى الأمن الداخلي جاء فيه:  عملاً بأحكام المادة 205 معطوفة على المادتين 194 و 197 من القانون رقم 17 / 1990، نكلفكم بقمع ظاهرة العربات المتجولة المنتشرة في منطقة المصيطبة العقارية كما تحرير الأرصفة والشوارع وإزالة العوائق وتوفير سبل السلامة العامة للمشاة في محيط مسجد عائشة بكار في محلة الزيدانية .

كما طلب المحافظ عبود من قيادة فوج حرس مدينة بيروت تنظيم دوريات راجلة في منطقة المصيطبة العقارية خاصةً في محيط  مسجد عائشة بكار في محلة الزيدانية ومنع ظاهرة العربات المتجولة المنتشرة في المكان.

من ناحية أخرى، لا تزال الورش التابعة لبلدية بيروت مستمرة بعملها بوتيرة سريعة، حيث قام عمال البلدية بمؤازرة فوجي حرس واطفاء بيروت، بـ "تشحيل" الاشجار ورفع الأغصان اليابسة من بعض شوارع العاصمة، بالاضافة الى أعمال التنظيف والتعشيب في حرج مدينة بيروت وإزالة الأعشاب اليابسة من داخله.
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